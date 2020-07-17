Американська фітнес-модель Ана Чері вразила великими формами, які вона зняла крупним планом

Як передає Politeka.net, фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена у спортивний костюм: чорний топ і лосини кольору хакі. Вона повернулася до камери, засвітивши свою неосяжну «п'яту точку» у всій красі.

Чері заявила, що ці лосини змушують її почувати себе поганою дівчинкою з відмінною «п'ятою точкою».

За годину пост красуні зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Сподіваюся виглядати так само добре, як ви скоро», «Давай дуууже!», «Фантастика!», «Ти така красива», «Ти як сонячне світло. Ти змушуєш мене відчувати себе щасливим», «Прекрасна дама», «Дивовижна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері активно займається спортом, показуючи результати своїх тренувань. Незважаючи на це, її фігура виглядає жіночною. На одному з останніх сторіз Чері без зайвої скромності похвалилася великий грудьми в бікіні. Вона натягнула на пружні принади незвичайний купальник, який прикрив лише частину її грудей. Частина принад визирала з-під купальника, що надало особливої пікантності знімку.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому купальнику викупала свої найсмачніші місця в басейні: "Лапочка".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері змусила милуватися досконалим тілом в приспущених шортиках: "Спекотна леді".

Також Politeka писала, що кокетлива Чері в леопардовому корсеті змусила почервоніти, показавши красу: «Вау, яка левиця».