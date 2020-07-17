Відома українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе під час прогулянки
На фото красуня позує в прозорій сіточці, а найцікавіші місця прикрила шкіряною білизною. Образ Корсун доповнила великими чобітьми, а сама сиділа на лавочці. Поруч можна побачити по обидві сторони дівчаток з підтанцьовки. Зірки разом позували для фото, але не дивилися в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Спасибі всім хто дивився мій онлайн концерт . Я вже дуже чекаю зустрічі з вами в живу! Дуже сумую за вашими оплесками і за сценою", - написала MARUV.
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Фанати, включаючи Огневич, поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Концерт був бомбезным", "Спасибі за крутий концерт", "Красуні все якісь неймовірні", "Концерт супер дякую тобі Анюта і всій твоїй команді", "Вирішили по місту прогүляться?", "Що за розпуста".
Повідомлялося, що популярна українська виконавиця MARUV влаштувала жаркий танець з подружкою в присутності людей.
«Виховний процес», — йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що MARUV танцює зі своєю подружкою, яка в якийсь момент нахиляється і застигає в гарячій позі, поки сама знаменитість демонстративно показує на неї пальцем. Все це відбувається під захоплені звуки її друзів.
Нагадаємо, MARUV без білизни засвітилася в прозорій сукні, крупно опозорившись
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