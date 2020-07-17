ПриватБанк без відома клієнтів списує гроші з рахунків

Про це у своєму негативному відгуку розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона оформила в Приватбанку віртуальну карту, яка не може йти в мінус.

Проте, державний ПриватБанк вирішив зробити інакше.

"Створила інтернет-карту, щоб вона не могла йти в мінус, але банк вирішив по-іншому. Як повідомив оператор, стався технічний збір та з картки було знято гроші за підписку в соц мережах. Карта пішла в мінус, плюс нарахували відсотки за користування кредитом", - скаржиться клієнтка.

Вона також зазначила, що про негативний баланс дізналася через два тижні, і була змушена заблокувати віртуальну карту.

"Про це я дізналася лише через 2 тижні т. к. була впевнена, що все в порядку з картою адже на ній немає грошей. Тепер я заблокувала карту, мені банк каже, що її потрібно погасити, включаючи відсотки. При цьому, банк визнає, що це була технічна ощибка. Ось і питання, навіщо створювати карту, з якої можуть бути зняті гроші не тільки без моєї згоди, але й навіть без повідомлення, а сума більше 700 гр, плюс відсотки", - резюмувала клієнтка в негативному відкликання.

"З питання списання коштів, необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах та підтвердивши авторизацію картки, Ви даєте згоду на подальші списання з картки без додаткового підтвердження. В подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу.

Також, Ваша заявка прийнята в роботу. Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту її реєстрації. Ці терміни строго встановлені платіжною системою, щоб у всіх сторін оскарження був час зібрати потрібні документи. І разом з тим, ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення було позитивне для Вас", - відповів на скаргу представник державного банку.

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