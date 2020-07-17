Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися нереальними вигинами в тісній мінісукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Нічна леді», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує у відвертому мінісукні, принт якого нагадує зміїну шкіру. Попри це, шанувальники буквально розсипалися в коментарях своєму кумиру.
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На іншому знімку Роуз позує в крихітному купальнику, який максимально підкреслює значні форми знаменитості. Волосся знаменитості зібрані в косу, а в руках вона тримає келих.
«Ти дуже щаслива на цих фото», «краса неймовірна», «виглядаєш як лялечка», «що за ідеальний вигляд — не можу надивитися», «ти ніби з моїх снів!», «вау, який вид ззаду. Космос», — пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Демі Роуз підкорила видами в мінісукні.
Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.
Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
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