Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися нереальними вигинами в тісній мінісукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Нічна леді», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує у відвертому мінісукні, принт якого нагадує зміїну шкіру. Попри це, шанувальники буквально розсипалися в коментарях своєму кумиру.

На іншому знімку Роуз позує в крихітному купальнику, який максимально підкреслює значні форми знаменитості. Волосся знаменитості зібрані в косу, а в руках вона тримає келих.

«Ти дуже щаслива на цих фото», «краса неймовірна», «виглядаєш як лялечка», «що за ідеальний вигляд — не можу надивитися», «ти ніби з моїх снів!», «вау, який вид ззаду. Космос», — пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Демі Роуз підкорила видами в мінісукні.



Красуня часто балує шанувальників знімками, які дозволяють пограти їх фантазією. На цей раз модель розмістила в сторіз гаряче фото поставши в спокусливому міні.

Спокусниця Роуз позувала в сукні з величезним декольте, з якого чи не вилазили її пишні груди. Тонкі бретельки натяглися на шиї моделі, а грайливий бантик посередині надавав ще більшого акценту.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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