Погода в Україні 17 липня задасть жару «улюбленим» регіону країни, які тільки-тільки відчули літо

Про це повідомляє Politeka.

Так, на західній Україні сьогодні пройдуть сильні дощі, з-за чого температура в областях впаде до 22-24 градусів тепла вдень. Вночі ж буде ще свіже – від 11 до 14 за Цельсієм.

Жителям північних регіонів варто очікувати денних 25-28 тепла. Дощі пройдуть в Житомирській області. Вночі стовпчик термометра покаже від 11 до 15 градусів.

У центральних областях дощі накриють Вінницьку область. Попри це, повітря буде в районі 25-28 градусів вище нуля. Вночі їх змінять 13-15 за Цельсієм.

Найтепліше буде на півдні України: 27-29 градусів тепла вдень і 15-19 за Цельсієм вночі. Опадів тут не передбачається, хоча місцями можлива невелика хмарність.

На сході також буде тепло: від 25 до 29 градусів. Вночі повітря охолоне до 15-17 зі знаком «плюс». Синоптики прогнозують хмарність, але без опадів.

Киян і жителів області погода сьогодні побалує денними 26-28 градусів тепла. Вночі похолодає до 11-13 за Цельсієм. Дощів не прогнозується.

Разом з тим в Укргідрометцентрі стверджують, що сьогодні в західних областях будуть грози, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпеки. А ось у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та анексованому Криму навпаки — підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

Раніше Politeka повідомляла, "Втекти не встигли": піщана буря накрила курорт в Одеській області, відео ПП