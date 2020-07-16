Знаменита українська співачка Анна Седокова показала фігуру в золотистій сукні на тонких бретельках

В цей раз Ганна показала фігуру в блискучому вбранні, яким блиснула в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram. Співачка вирішила поділитися важливою інформацією з фанатами, а також розповісти про своїх ідеальні прикраси, пише Politeka.net.

Так, Ганна похвалилася формами в сукні з блискіток золотистого кольору на тонких бретельках, а також підкреслила свій образ масивними сережками золотистого відтінку у формі квіток.

Не забула співачка при цьому звично блиснути фігурою в самих різних ракурсах, підкреслюючи тим самим не стільки сережки, скільки свою груди, ледь прикриту витонченим сукнею. Раніше під схожими кадрами фанати здивувалися видом перезагорелого тіла Анни, жартома написавши, що її форми виглядають, як "персики підгорілі".

Також Сєдокова вирішила розповісти про те, що їй подобається в своєму житті.

«Мені подобається бути одній і бути з родиною. Мені подобається приймати жорсткі рішення. Подобається помилятися. Мені подобається видаляти фото. Подобається долати перешкоди. Вирішувати задачки і ребуси. Мені подобалася моя життя в маленькій кімнатці на околиці міста і в Маямі. Пам'ятаєте цю історію, про рай в курені? А якщо у тебе курінь з самою собою», - написала зірка.

Свої роздуми вона супроводила кадром, на якому відпочиває в розкішному готелі в Майамі. Зірка розкинулася на дивані в «хижому» сукні з леопардовим принтом. При цьому і без того коротка спідниця наряду сильно задерлася вгору, демонструючи засмаглі ніжки співачки. Свій ніс і рот Седокова закрила чорною хусткою, який вона зухвало пов'язала своє обличчя.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

«Ти прекрасна», «Ця фотка крутіше)», «Тигриця», «оч класні ніжки», «Анна! У вас такі апетитні форми) я ні на що не натякаю, просто приємно подивитися», «Когось спокушає?», «Ганнуся ваші ОЧІ нам подобаються хоч в парній іпостасі, хоч у трьох інсинуаціях. Хоч у курені», - пишуть люди.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживній ліфчику показала форми на публіці.

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