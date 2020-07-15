Зірку зовсім не впізнати

Всесвітньо відома актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" знає, як порадувати шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Так, спекотний знімок зірка серіалу "Величне століття", яка зіграла там Хюррем, опублікувала у своєму особистому Instagram.

На фотографії можна побачити чудову Мер'єм Узерлі з яскравим макіяжем, яка в черговий раз показала свій розкішний бюст.

Свій образ Мер'єм Узерлі доповнила ніжним макіяжем і легкою сукнею бірюзового кольору.

Публікація припала до душі шанувальникам, які, буквально, "зафлудили" її мікроблог в Instagram захопленими коментарями і любовними смайлами.

"Дуже сильно люблю тебе", "Мій прекрасний ангел", "Ти прекрасна, моя королева, з кожним днем прекрасніше", "Шалено красива! Сумую за тобою", "найкрасивіша", "Моя полуничка", "Як завжди чудова", - написали деякі коментатори під публікацією зірки "Чудового століття".

Як повідомлялося раніше, німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що прославилася серіалом "Величне століття, порадувала шанувальників своєю красою.

36-річна актриса не перестає дивувати фанатів своєю прекрасною і нев'янучої зовнішністю, а на цей раз вона показала свою дивовижну красу будинку. Мер'єм Узерлі зробила селфи, закарбувавши своє обличчя крупним планом.

Для знімка зірка популярного серіалу вибрала легке плаття ніжно-рожевого кольору з квітковим візерунком. Образ актриси доповнив великий букет квітів, який можна помітити на задньому плані.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".