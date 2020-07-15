Таємниче зникнення актриси сколихнуло весь Голлівуд

Актриса Ная Рівера, відома за серіалом «Хор», пропала 8 липня після того, як поїхала разом з сином на озеро Перу, штат Каліфорнія. Через кілька діб безуспішних пошуків, тіло актриси спливло в озері. Після розтину і розслідування з'ясувалися нові подробиці загибелі актриси, повідомляє Fox News, пише Politeka.net.

Тіло загиблої актриси виловили з води через три дні пошуків. Актриса поїхала разом з сином плавати на човнах - співробітник човнової станції був останнім, хто бачив актрису живою. Потім, вже через кілька годин човен з маленьким хлопчиком виявили люди на інших човнах і повідомили в поліцію.

"Мама посадила мене на заднє сидіння човна, а коли повернувся, то побачив, як мама зникає під водою" - розказав хлопчик.

Після того, як тіло виявили, його передали на судову медичну експертизу, яка показала, що актриса померла в результаті нещасного випадку - Рівера не впоралася з плином і потонула. Стан тіла загиблої відповідає часу, протягом якого вона перебувала під водою.

«Обставини і візуальні характеристики вказують на те, що тіло належало Наї Рівері, а її особистість була підтверджена стоматологічним порівнянням» - повідомили в поліції.

Під час розтину не було виявлено ніяких травматичних пошкоджень або процесів захворювання. Також в релізі говориться, що в крові Рівери не було знайдено слідів наркотиків або алкоголю.

За словами шерифа округу Вентура Білл Аюба, Рівера не могла впоратися з сильною течією. Крім того, шериф припустив, що Рівера зібрала достатньо енергії і сил, щоб посадити свого сина назад у човен, але при цьому - недостатньо, щоб врятувати саму себе.

У поліції кажуть, що на озері бувають сильні течії, тільки з 1990-х тут загинув десяток людей. Що саме сталося в той день - результати розслідування обіцяють оприлюднити пізніше. Після смерті актриси до влади звернулися з петицією - заборонити купання в озері.

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