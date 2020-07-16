Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала розваги з подружкою

Зірка опублікувала жаркі кадри у своєму сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. Дві красуні позували в купальниках різних кольорів. Олівія в бежевому ліфчику виглядала неймовірно.

Груди красуні випирали з ліфчика і ледь не вистрибували з нього. Тонкі лямки чи не впивалися в шкіру зірки. Модель зробила високий хвостик.

Подруга Міс Всесвіту з'явилася в помаранчевому купальнику, який також чудово виглядав на її принадах. Маленький ланцюжок з акуратним кулончиком доповнив образ.

Дві красуні затіяли цікаву гру. Людина за кадром ставила питання, і якщо хтось на них відповідав позитивно про себе або про подругу, то вони наповнювали свій або келих сусідки вином з пляшки.

Красуні посміхалися, видно, що їм дуже сподобалася гра. Дійсно, дивлячись на дівчат, розумієш, яка спека там відбувається.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Ймовірно, Калпо отримала багато цікавих коментарів у свій директ.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в білому купальнику на чорних бретельках. Ліфчик натягнувся на великих грудях. Бюст спокусливо випирав з верху купальника.

Плавки на тонких бретельках, натяглися вище стегон. Невеликий клаптик тканини ледь прикривав найінтимніше.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з'явилася в номері "Vogue" індійської версії.

Зйомки проходили вдома у зірки, а фотографом виступив її коханий.

Красуня сфотографувалася в різних локаціях.

Нагадаємо, що Олівія Калпо у всіх на виду розчинилася в обіймах гарячого красеня: "Солодка парочка".

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо блиснула своїми "лимончиками" в сміливому купальнику: "Очаровашка".

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