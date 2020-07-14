Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, захопилася формами своєї молоденької подружки-блондинки

Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото на своїй сторінці в Instagram з однією зі своїх подруг-моделей, якими часто захоплюється і яких нерідко рекламує, дивуючи мережу, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз струнка блондинка в одній білизні з яскравою посмішкою підкорила соціальну мережа Instagram, адже кадр дівчата виглядав вельми вдало. Дівчина позувала в одній нижній білизні, зовсім не приховуючи достоїнств і пишних форм. Навпаки, молода модель навіть підкреслила їх, повернувшись спиною до об'єктиву.

«Шикарна жінка, просто шикарна 💕💕💕», «Мені подобається, це правда дуже апетитно👅😋😋😋🍌🍌🍌💦💦💦», «Це квітко молодості😃😃», «Sei stupenda un bacio😘», «Hermosa la amiga buenos dias mi vida😍😍😍», «Боже, ти просто ідеальна💞💞», «Така мила дівчина», «Ермоса, можна більше апетитних принад🌷🌷!», «Вона така красива, ідеальний персик», - написали фанати.

До цього ще одна красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.

Ось що відповіли фанати:

«Хтось надіслав мені повідомлення, що затверджує, що ви 🤔 сказали, що зробили спеціальний аккаунт для розмов з фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готове, дитинко», «Ось це вогонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Захоплює своєю молодістю», «Ісус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно приголомшлива 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Дуже Красива Леді 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Вона чудова ❤️❤️❤️», «Твої слова солодкі, як мед, це приносить мені задоволення».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.