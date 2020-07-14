Знаменита модель Сьюзі Кортез, відома як власниця титулу «найкрасивіші сідниці у світі», продемонструвала свою головну гордість прямо на вулиці
Гаряча красуня поділилася новим знімком у своєму Instagram, передає Politeka.net.
На фото Кортез йде по вулиці в досить нетривиальном вбранні. З одягу на моделі тільки червоний ліф або короткий топ на зав'язках, а також білі труси-бікіні, які дозволяють красуні продемонструвати свою вражаючу п'яту точку.
Модель впевнено крокує по проїжджій частині в чорних ботфортах на високому каблуці. Накачані м'язи її ніг вражають не менше, ніж величезні пружні сідниці.
В довершення зухвалого образу Кортез заплела волосся у дві акуратні кіски.
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Шанувальники брюнетки прийшли в захват від нового сміливого образу і буквально засипали її лайками і компліментами в коментарях.
До цього ми писали, що Кортез опублікувала новий пікантний знімок на своїй сторінці в Instagram.
На фото вона вражає дуже екстравагантною зовнішністю. На ній одягнений незвичайний бюстгальтер червоного кольору, який підкреслює її пишний бюст. Очі дівчини закриває великий прозорий козирок, але найголовніша деталь образу - білі труси, на яких вона акцентує увагу.
В хід пішли пустотливі рученята Сьюзі. Однією рукою вона максимально спустила труси вниз, а інший спокусливо проводить по животу. Особливий шарм спекотному фото надає сонце, яке яскраво висвітлює тіло моделі.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць спустила труси і вразила безсоромністю.
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