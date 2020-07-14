«Ти приречена подобатися» - Віторган зворушливо привітав з днем ​​народження Ніно Нинидзе.

Вже більше року Максим Віторган знаходиться у відносинах з актрисою Ніно Нинидзе. 13 липня актрисі виповнилося 29 років. Режисер і актор Віторган зворушливо привітав свою пасію з цим святом, чим буквально підкорив своїх шанувальників.

З самого ранку, 13 липня, Ніно Нинидзе отримувала привітання від своїх рідних, близьких і колег, але самим зворушливим і ніжним був пост в соцмережі Instagram, який присвятив своїй коханій Максим Віторган. Режисер написав їй привітання в «білому вірші» і зізнався, що поруч з ним ніколи не було такої дивовижної жінки.

«Прекрасна N» - начебто придумано спеціально для тебе.

Н - ніжність.

У тебе талант бути справжньою.

Ти приречена подобатися.

Бачити тебе - насолода.

Торкатися - нагорода.

Тебе послали на Землю, щоб довго не пояснювати людям що таке справжня жінка.

Справжня і космічна»- привітав з днем ​​народження свою улюблену дівчину Віторган.

Крім того, режисер додав і текст на грузинському, іронічно відзначивши: «сподіваюся, гугл-перекладач нас не підвів». На грузинському Віторган написав Нинидзе «З днем ​​народження малятко».

Шанувальників таке визнання режисера просто підкорило його шанувальників. У коментарях до публікації передплатники приєдналися до поздоровлень Ніно Нинидзе з днем ​​народження і захопилися тією ніжністю, з якою звернувся до неї Максим Віторган.

«Як добре сказано! Коли є такі чоловіки, жінка «приречена» бути коханою і бажаною» - написала шанувальниця. «Верх ніжності, просто кожна буква сенсу цього визнання в любові, потрапляє в саме серце» - зазначила інша підписниця, «Ваші тексти - насолода для очей і душі. Особливо, коли справа стосується коханої Жінки» - також зазначили в коментарях.

Відзначимо, що Максим Віторган і Ніно Нинидзе перестали приховувати свої стосунки в середині 2019 року. Після того, як про відносини стало відомо публіці, Ніно постійно порівнювали з колишньою пасією і дружиною Віторгана - телеведучою Ксенією Собчак. Зокрема, передплатники довго обговорювали зовнішність і характер актриси, а потім «переключилися» на самого режисера.

Зокрема, близькі Віторгана відзначили, що поруч з Ніно Нинидзе режисер став більш спокійним, впевненим в собі і романтичним, чого не можна було про нього сказати під час відносин з Ксенією Собчак. І це - незважаючи на різницю в парі в 18 років - саме на стільки старше своєї пасії Віторган.

Правда, незважаючи на любов і захоплення своєю новою коханою, в РАГС Віторган не поспішає. У ЗМІ не раз повідомляли про те, що пара подала заяву на реєстрацію шлюбу, але режисер спростував цю інформацію і заявив, що поки що не планує подавати заяву. Шанувальники вважають, що на цей крок Віторган не йде тому, що ще жива душевна травма, яку нанесли йому відносини з Собчак.

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