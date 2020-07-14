Британська супермодель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула формами в крихітних шортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в крихітному топі й шортах, демонструючи розкішну фігуру просто на вулиці, демонструючи неймовірну красу. Уточнимо, що на обличчі знаменитості красується маска, а на задньому фоні ходять люди.

«Обережно, зараз розірвеш!», «красуня, очей не відірвати», «бомбезний вигляд», «у тебе просто неймовірне тіло», «боже, це космічний вигляд», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, вразила новим спекотним чином

На фото Сьюзі Кортез має вельми екстравагантну зовнішність. На ній одягнений незвичайний бюстгальтер червоного кольору, який підкреслює її пишний бюст. Очі дівчини закриває великий прозорий козирок, але найголовніша деталь образу - білі труси, на яких вона акцентує увагу.

В хід пішли пустотливі рученята Сьюзі. Однією рукою вона максимально спустила труси вниз, а інший спокусливо проводить по животу. Особливий шарм спекотному фото надає сонце, яке яскраво висвітлює тіло моделі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез без одягу показала, за що отримала титул господині найкрасивіших сідниць: фото зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез солодко вигнулась в стрінгах, засвітивши рум'яні булочки: білизна нічого не приховує.

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез влаштувала спекотні ігрища на вулиці: «Це непристойно!».