View this post on Instagram

PREVIEW Ensaio fotográfico feito em São Paulo para ação promocional do serviço de streaming que transmitirá para o América do Sul a #SuperChampionsLeague em Agosto. Um aviso a todos a pandemia de Covid'19 não acabou e todos devemos se cuidar usando máscara. Photos: @gabrielrenne Makeup: @hernandes_vaz Personal assistant: @nicoly.scofany