Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала сміливий образ без зайвого одягу

На фото красуня була в білизна з мотузочок, забравшись на тренажер. Сьюзі нахилилася і розвернулася спиною до камери, демонструючи свій "титул". Образ Кортес доповнила кросівками та шкарпетками, що не завадило бути фотографії максимально гарячою і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ці красиві речі, коли ви відкриваєте Instagram. Вони змушують вас відчувати себе живим", "Люблю це, дитинко", "Дуже красиве тіло", "Привіт, топ-модель", "Добрий ранок з Італії", "Люба дитино", "Горіх на п'ять".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес представила на загальний огляд гаряче фото.

Оголені округлості модель прикрила двома грайливими хрестиками. Красуня втягнула живіт, блиснувши ідеальним пресом.

"Безсоромна" одягла колготки в сіточку, під якими, ймовірно, не було білизни.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес виставила пружні сідниці, за які отримала титул.

Сьюзі наділу крихітні ліфчик і трусики з сітчастої тканини. Крихітна білизна внизу трималося на маленьких зав'язочках. Здавалося тоненькі плавки загубилися між сідниць, які Кортес виставила без сорому прямо в камеру пикантней не буває.

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