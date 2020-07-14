Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала сміливий образ і розповіла про свою любов

У ролику красуня позувала в шикарній сукні на подіумі. Нікітіна пройшлася на підборах і демонструвала всю себе, показуючи красу в глибокому декольте і без білизни. Волосся Катерина залишила розпущеним, граючись перед камерою своїм вбранням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю концерти, свята, зйомки і подібні заходи )

На них ти зобов'язаний виглядати добре)

Я дуже рідко ношу сукні і фарбуюся, але завдяки таким особливим днях, я стаю супер красивою і жіночною)", - написала Нікітіна.

Фанати подивилися відео майже 2 тисячі разів і написали коментарі:

"Так ти і так неймовірно красива", Той випадок, коли лайкаешь з посмішкою", "добре Виглядати треба не тільки в свята,поки тобі це вдається.Ну а в свято гармата-бомба", "Неймовірна","Дика левиця".

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала ефектну розтяжку і розповіла про заняттях.

На фото Нікітіна стояла біля стіни і показала повітряний шпагат. Красуня задерла ногу вище голови і тримала її рукою за п'ятку. Поруч можна побачити маленьку дівчинку, яка разом з Катериною демонструвала ефектний шпагат.

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