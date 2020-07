View this post on Instagram

открою секрет - когда ты жирная - сиськи тоже жирные. когда ты стройная то и сиськи стройные. мне лично - жирные сиськи не нравятся. силиконовые нравятся, а жирные нет! я пока силиконовые не хочу. хожу со стройными. с момента как мы с вами познакомились , я была толще на 10 кг:) вроде все логично. вопрос закрыт , спокойной ночи мои любители пообсуждать чужие сиськи письки🖤