Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в нижній білизні і розповіла про проблему

На кадрах красуня позує в ліфчику і трусиках, а образ доповнила черніми штанами. Настя пограла перед камерою, демонструючи своє тіло і показуючи груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відкрию секрет - коли ти жирна - груди теж жирні. коли ти струнка то і груди стрункі. мені особисто - жирні груди не подобаються. силіконові подобаються, а жирні ні! я поки силіконові не хочу. ходжу зі стрункими. з моменту, як ми з вами познайомилися , я була товщим на 10 кг:) начебто все логічно. питання закрито , спокійної ночі мої любителі поговорити чужі груди і те, що в трусиках", - написала Настя.

Фанати подивилися відео більше 2 мільйонів разів і написали коментарі:

"Захоплююся тобою", "Ікона", "Які тренування тобі допомагають найбільше тримати себе у формі?", "Настюша небезпека", "Треба запам'ятати", "Унікальна", "Груди з кожним постом все менше і менше".

Повідомлялося, що популярна співачка Настя Івлєєва, яка веде туристичне шоу «Орел і Решка», блиснула бездоганною фігурою в одній білизні.

«Agent2000», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує в крихітному білизна і штанях, приймаючи спокусливі пози заради гарячих кадрів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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