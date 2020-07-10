У Службі зайнятості звернули увагу на те, що деякі безробітні зловживають своїм статусом

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційному сайті Урядового порталу. В Держслужбі зайнятості нагадали українцям, що необхідно сумлінно використовувати свої права і обов'язки. Якщо людина зареєструвався у службі як офіційно безробітна, вона не може отримувати незаконний дохід.

Наголошується, що деякі українці отримують статус безробітного, при цьому продовжуючи працювати і отримувати дохід. У Службі вважають, що така ситуація шкодить, насамперед, самим безробітним.

У Службі нагадали, що зареєстровані українці мусять повідомляти їм про працевлаштування, укладення договору про виконання робіт або послуг, відкриття власної справи.

Якщо ж люди будуть зловживати статусом їм загрожує не тільки скорочення тривалості виплат, а також стягнення грошей і кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що безробіття в Україні б'є рекорди. Згідно з даними Держстату, в I кварталі безробіття склало 8,6% від працездатного населення. За перші два тижні карантину в Службі зайнятості зареєструвалося близько 500-700 тисяч українців. У квітні кількість безробітних зросла ще на 500-600 тисяч чоловік.

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