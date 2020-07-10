З'явилися уточнення відносного нового податку на земельні паї

Так, Фінансовий комітет Верховної Ради вирішив знизити розмір майбутнього податку, який доведеться платити навіть пільговикам.

Після консультацій у професійних колах і з депутатами Ради в законі пропонують знизити мінімальну суму податків на гектар (ПДФО, фіксований податок, податок на прибуток, податок на землю, ЄСВ) для виробників і фізичних осіб. пропонується Знизити з 1400 гривень на гектар до трохи більше 1200 гривень на гектар (показник визначається як відсоток від нормативної оцінки землі).

Якщо така сума податків менше встановленої, різниця доплачується до місцевих бюджетів.

Крім того, вводиться перехідний період для сімейних ферм. Перші два роки податкове навантаження для них буде нульовий з подальшим поступовим зростанням до 2025 року. Так вирішили розібратися з однією з основних проблем законопроекту – проблему одноосібників.

Відзначимо, до другого читання нардепи збирається внести ще деякі правки в закопроект.

зокрема озвучувалася необхідність доопрацювання системи нормативно-грошової оцінки земель, яка є базою для оподаткування, щоб вона була більш справедливою.

Зазначимо, комітет ВР з питань антикорупційної політики не бачить ризиків корупції у законопроекті №3131, який пропонує новий податок для малих фермерів.

У той же час економісти іншої думки. Вони впевнені, що результатом дії законопроекту стане витіснення дрібних фермерів з їх землі великими агрокомпаніями. Експерти прогнозують, що селян змусять позбавлятися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно.

Раніше повідомлялося, що проект закону № 3131предусматривает введення мінімального податку на землю сільськогосподарського призначення, який громадянам доведеться виплачувати з кожного гектара. Законопроект зобов'яже платити навіть тих українців, які поки що мають законні пільги, наприклад, пенсіонерів і ветеранів. Спочатку автори оцінили його в 5% від оціночної вартості ділянки, що у середньому становить близько 1 400 гривень. Варто зазначити, що це майже вся мінімальна пенсія, яка з 1 липня підвищилася до 1712 гривень.

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