Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася завдяки шикарного бюсту, показала себе і побажала гарного дня

На фото Міла позує в шикарному червоній білизні, яка ледве вмістила величезні пишні груди красуні. Кузнєцова спокусливо відвернулася від об'єктива камери, а волосся залишила розпущеним. Блондинка в розкішному декольте показала всю свою красу, яку неможливо приховати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бажаю Всім чудового дня! Посміхніться життю і вона посміхнеться у відповідь", - написала Мла під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Просто прелесть..найкрасивіша", "Ну дуже шикарно", "Супер взагалі", "Я завжди посміхаюся життю, ось через що я не сприймаю вірус", "Дякую і вам бажаю прекрасного та продуктивного дня", "Міла ти найкрасивіша і класно виглядаєш будь завжди такою", "Взаємно . І вам бажаю всього доброго . Залишайтеся такою ж яскравою", "Здрастуйте, у вас також є хороший день, красива жінка", "Неймовірно красива", "O Dios Mio!".

Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковская вразила обсягами в глибокому декольте.

На одному з нових фото красуня з'явилася в топі з величезним вирізом посередині, з якого мало не вилазили пишні принади.

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