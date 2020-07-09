53-річний російський співак, Філіп Кіркоров показав зворушливі моменти з новим членом сім'ї

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як обнімає і цілує улюбленця - коня Клода (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як відомо, днями співаку зробили "королівський подарунок", від якого Кіркоров і його діти Мартін-Крістін і Алла-Вікторія прийшли в невимовний захват. Тим більше, що син і дочка артиста останнім часом захопилися кінним спортом.

"07 / 07 / 2020 💥 день, який залишиться в пам'яті. Наш Клод знайшов новий дім. Спасибі, @mariiashunina7905, що привезла такого красеня! Діти щасливі. Ще з більшим ентузіазмом приступили до занять 🐎", - підписав відео Філіп.

Шанувальники розділили разом з кумиром цю радість:

"Клоду власник теж сподобався👍👍👍 Відмінний подарунок дітям, Філіп! Не заїжджена конячка? Дітки молодці👏👏👏"

"Як мило🔥"

"Який красень😍😍😍 звичайно ж Філіп :) ну і кінь теж 😍"

"Дуже здорово!!!💥А діти, які раді!!💥🤗"

"Конячка потрапила в хороші руки Філіпа та його діток. вітаю!!!!!! Дітки молодці !так віртуозно катаються на конях. браво!!!👏"

"Вітаю з новим другом, Філіп 😉👍"

"Такий лапочка"

"Філіп радіє, як дитина!!!! Клод супер!!!! 👍👍👍❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров на святкуванні дня народження сина туманно натякнув на можливе поповнення в родині. Звичайно, співак мав на увазі дитину, а не коня. Але тим не менш, радість від придбання статної і гордої тварини переповнює Філіпа, як ніколи.

"На святі @martinkirkorov мене прозвали #багатодітний батько 💪🏽 Поки ще за статусом ні... Але #папаголік я точно 💯 Скільки дітей у мене нарахували?♾", - підписано фото з вечірки з нагоди 8-річчя Мартіна.

Нагадаємо, що щасливий Кіркоров ошелешив визнанням: "Став багатодітним батьком!", фото повного сімейства

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