В липні Землю накриють сильні магнітні бурі, перший удар очікується 15 липня.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Meteoprog.

Після першого удару будуть негативні наслідки затяжного геошторму, які ми будемо відчувати протягом трьох днів. Людям з серцево-судинними хворобами радять тримати під рукою ліки.

За словами фахівців, Сонце викидає в простір велику кількість енергії кожну секунду, в результаті чого формуються сонячні вихори. У певних випадках ці вихори досягають Землі і впливають на її магнітне поле, тобто утворюють магнітні бурі.

Але магнітна активність не закінчиться 15-17 липня. Ще один метеоудар слід очікувати 29 липня, але його інтенсивність буде нижча і слабкіша.

У ці дні ми можемо відчувати себе быльш дратівливими, можуть з'явитися проблеми зі сном або зайва нервозність. Також землян можуть турбувати раптові головні болі, а в людей з хронічними хворобами можуть бути загострення.

У дні магнітних бур слід уникати стресу, пити заспокійливі і розслаблюючі чаї. А перед сном можна прийняти теплу ванну з ароматичними оліями або солями.

Раніше повідомлялося, що магнітна буря накривала Україну в травні.

Геомагнітна обстановка погіршилася до вечора 19 травня. Такий же удар повторився вночі 20 травня. Вже 21 травня стало легше. Незважаючи на те, що магнітна буря очікувалась, вона була набагато слабкішою.

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Як повідомляла Politeka, стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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