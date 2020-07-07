Ані Лорак в спекотному образі показала, як проводить літо

Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася серією літніх знімків в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фотографіях Лорак позує в легкому літньому комбінезоні, який підкреслює всі вигини її фігури. Грайливості образу додає милий принт в квіточку. На знімках співачка легко і невимушено позує на вулиці, прямо під літнім сонцем.

«Літо в самому розпалі. Як рятуєтеся від спеки?», - поцікавилася зірка у своїх передплатників.

Фанати одразу ж почали відповідати на її питання і коментувати знімки.

«Ух ти Вам дуже йде цей комбінезон! Красуня», «Яка Ви красуня Кароліночка Доброго дня!», «Неймовірна», «Літній промінчик сонця! Ти прекрасна», «Шикарні ноги Кароліна)», «Лялечка!», «Яка ж красуня, у нас Артистка! Сонячного настрою!», - пишуть люди.

Відзначився в коментарях і давній друг співачки, якому багато хто приписує роман з Лорак – Сергій Лазарєв.

«Красуня!», - коротко підписав фото він.

Раніше ми писали, що Лорак засвітилася в стильному вигляді під час "побачення" з близьким другом і колегою Сергієм Лазарєвим.

В соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд. Щоб підігріти інтригу до зворушливої зустрічі з чоловіком, зірка також поділилася яскравим кадром і в себе в профілі, обійнявшись зі співаком на камеру.

Нагадаємо, Лазарєва в одних плавках зняли з "коханцем" на відпочинку, Ані Лорак не у справах.

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