Ані Лорак в спекотному образі показала, як проводить літо
Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася серією літніх знімків в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фотографіях Лорак позує в легкому літньому комбінезоні, який підкреслює всі вигини її фігури. Грайливості образу додає милий принт в квіточку. На знімках співачка легко і невимушено позує на вулиці, прямо під літнім сонцем.
«Літо в самому розпалі. Як рятуєтеся від спеки?», - поцікавилася зірка у своїх передплатників.
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Фанати одразу ж почали відповідати на її питання і коментувати знімки.
«Ух ти Вам дуже йде цей комбінезон! Красуня», «Яка Ви красуня Кароліночка Доброго дня!», «Неймовірна», «Літній промінчик сонця! Ти прекрасна», «Шикарні ноги Кароліна)», «Лялечка!», «Яка ж красуня, у нас Артистка! Сонячного настрою!», - пишуть люди.
Відзначився в коментарях і давній друг співачки, якому багато хто приписує роман з Лорак – Сергій Лазарєв.
«Красуня!», - коротко підписав фото він.
Раніше ми писали, що Лорак засвітилася в стильному вигляді під час "побачення" з близьким другом і колегою Сергієм Лазарєвим.
В соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд. Щоб підігріти інтригу до зворушливої зустрічі з чоловіком, зірка також поділилася яскравим кадром і в себе в профілі, обійнявшись зі співаком на камеру.
Нагадаємо, Лазарєва в одних плавках зняли з "коханцем" на відпочинку, Ані Лорак не у справах.
Як повідомляла Politeka, роман Лорак і колишнього чоловіка TAYANNA: співачка нарешті розкрила карти, "живуть разом і...".
Також Politeka писала, що Лорак у гарячих обіймах Лазарєва відкрито показала свою любов: "Ми чекали так довго...".