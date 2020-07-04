39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, котра стала мегапопулярною після зйомок в серіалі «Величне століття», похвалилася ідеальною фігурою

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, зроблене, найімовірніше, на березі моря, передає Politeka.net.

На кадрах вона позує в крислатому капелюсі з розпущеними волоссям і суцільному чорному купальнику асиметричного крою.

У режимі сповільненої зйомки актриса повертає голову, і її волосся розвівається на вітрі. Не може не викликати захоплення і тонка талія зірки, а також відсутність будь-яких ознак целюліту на стегнах або в'ялості шкіри.

«У чому твоя правда? Твоя сутність, твоє слово?? Нехай вітер дме на обличчя, сонце торкається твоєї шкіри. На зустрічні звуки допитливого розуму!! Послухай ... почуй серце, яке ти закрив ... згадай правду…», – йдеться у підписі до відео.

Раніше ми розповідали, що красуня Махідевран (ім'я її героїні у згаданому вище серіалі) опублікувала фото, на якому постала разом з шестирічною дочкою Елісою Гюзін.

Нур показала себе без макіяжу, з зібраними волоссям догори і кремовій майці. Актриса трохи «сховалася» за донькою, яка стояла на передньому плані з молочним напоєм. Примітно, що у дитини, яка, мабуть, щойно надпила зі склянки, утворилися милі «вусики».

«Крім непотрібних деталей...», - підписала фото зірка, мило посміхнувшись на фото.

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".