View this post on Instagram

Hani söylemek istersin de susarsin akıtırsın kalbini maviye düzenli düzensizliklerin icinde.. Dokundugun yerde isyan var,derin serin yalnizlik ! Gercegin ne ??Özün,sözün?? Bırak kendini yüzüne çalan rüzgara,tenine dokunan güneşe. Kanma zihninin çarpışık seslerine!! Dinle... duy kapattığın kalbini ... hatırla hakikati... 040720