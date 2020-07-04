Російська балерина Анастасія Волочкова відповіла на критику в свою сторону

Як передає Politeka.net, відповідний артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Свої словами Волочкова супроводила відео, яке складається з її архівних знімків.

"Мій життєвий шлях завжди був тернистий. Абсолютно все мені потрібно було вистояти, досягти і вистраждати. Я неоднозначна в судженнях про мене. Та хіба це має значення? Я давно зрозуміла, що моє ім'я багатьом відкриває різні двері і люди звикли його використовувати, часто навіть не спитавши дозволу. Так створюються міфи, часом мені дуже важко спростовувати лавину брехні та інсинуацій про себе. Іноді я сміюся над цим, а іноді плачу, але це не слабкість, а моя сила", - зазначила балерина.

Але балерина не сумує: за її словами, її характер вже загартувався за багато років, і вона звикла до людської "злоби".

"Своє життя я проживаю чесно, сміливо, відкрито і завжди позитивно! Це складно, але мій характер загартувався за роки випробувань. Я виробила протиотруту від людського поговору і злоби. І незважаючи ні на що, я позитивна, довірлива і відкрита світові. А світ підтримує мене на своїх сильних руках!", - повідомила Волочкова.

Варто відзначити, що не так давно 44-річна балерин вляпалася у великий скандал з-за своєї поїздки в закритий на карантин селище Дівєєво.

Так, зірка вирішила епічно завершити ізоляцію, відправившись по святих місцях. Під'їхавши до Дівєєво, артистка кинула машину і пішла лісом, оскільки на КПП нікого не пропускали (в селищі лютує китайський вірус). Анастасії пощастило проникнути Свято-Троїцький Серафимо-Дівєєвський монастир.

Нагадаємо, "Чому не на шпагаті?": епатажна Волочкова вразила зовнішністю на прогулянці в монастирі

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула похудалими ногами у вовняних чоботях