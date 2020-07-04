Російська балерина Анастасія Волочкова відповіла на критику в свою сторону
Як передає Politeka.net, відповідний артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Свої словами Волочкова супроводила відео, яке складається з її архівних знімків.
"Мій життєвий шлях завжди був тернистий. Абсолютно все мені потрібно було вистояти, досягти і вистраждати. Я неоднозначна в судженнях про мене. Та хіба це має значення? Я давно зрозуміла, що моє ім'я багатьом відкриває різні двері і люди звикли його використовувати, часто навіть не спитавши дозволу. Так створюються міфи, часом мені дуже важко спростовувати лавину брехні та інсинуацій про себе. Іноді я сміюся над цим, а іноді плачу, але це не слабкість, а моя сила", - зазначила балерина.
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Але балерина не сумує: за її словами, її характер вже загартувався за багато років, і вона звикла до людської "злоби".
"Своє життя я проживаю чесно, сміливо, відкрито і завжди позитивно! Це складно, але мій характер загартувався за роки випробувань. Я виробила протиотруту від людського поговору і злоби. І незважаючи ні на що, я позитивна, довірлива і відкрита світові. А світ підтримує мене на своїх сильних руках!", - повідомила Волочкова.
Варто відзначити, що не так давно 44-річна балерин вляпалася у великий скандал з-за своєї поїздки в закритий на карантин селище Дівєєво.
Так, зірка вирішила епічно завершити ізоляцію, відправившись по святих місцях. Під'їхавши до Дівєєво, артистка кинула машину і пішла лісом, оскільки на КПП нікого не пропускали (в селищі лютує китайський вірус). Анастасії пощастило проникнути Свято-Троїцький Серафимо-Дівєєвський монастир.
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