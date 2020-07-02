Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук похвалилася, чим її нагородила природа
Про це пише Politeka.net.
Нову публікацію зірка оприлюднила у своєму власному мікроблозі Instagram.
Зокрема, зірка студії "Квартал 95" вирішила показати своїм шанувальникам, якою осліплюючою усмішкою її нагородила природа.
Пугачова, яка різко помолоділа, показала нову зачіску, не впізнав би навіть Галкін: "Виглядає на 25"
Міняти валюту будуть по-новому, Нацбанк попередив, що зміниться: "Більше не треба..."
Зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якого життя готуватися восени
"Жорстко": Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим
Яскравий знімок запальна брюнетка Марта Адамчук доповнила білою сукнею з глубоким декольте та стильною зачіскою.
"Людям усмішка пасує", - лаконічно підписала Марта Адамчук нову світлину.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію та залишили зірці "Кварталу 95" багато позитивних коментарів.
"Дуже гарні", "Тобі дуже пасуватиме біля сукня у горошок та крупні буси", "Неймовірно гарна", "Ваша посмішка ну ось просто надихає", "Промениста посмішка", "І вам дуже", "Мартуся...", - написали вони у коментарях під новою світлиною Марти Адамчук.
Раніше ми розповідали, що Марта Адамчук вразила ангельським образом.
Розкішна брюнетка з "Кварталу 95" з неймовірним голосом постала в приголомшливому вбранні. На відео вона – в довгому світлому платті, яке облягає її фігуру, з довгими рукавами-накидками. Під час ходьби вони чимось нагадують крила ангела.
Якщо спереду наряд повністю закритий, то ззаду частина спини оголена. З аксесуарів на Марті – прикраса у волоссі, що прикриває лоб.
Шанувальники оцінили образ і голос зірки та зазначили, що у них від неї - мурашки по шкірі.
Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" вбила наповал яскравою зовнішністю у спокусливому боді.
Як повідомляла Politeka, пристрасна брюнетка з "Квартал 95" без ліфчика дозволила полоскотати своє тіло.
Також Politeka писала, що спокуслива брюнетка з "Квартал 95" показала, що таке справжня краса.