Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук похвалилася, чим її нагородила природа

Про це пише Politeka.net.

Нову публікацію зірка оприлюднила у своєму власному мікроблозі Instagram.

Зокрема, зірка студії "Квартал 95" вирішила показати своїм шанувальникам, якою осліплюючою усмішкою її нагородила природа.

Яскравий знімок запальна брюнетка Марта Адамчук доповнила білою сукнею з глубоким декольте та стильною зачіскою.

"Людям усмішка пасує", - лаконічно підписала Марта Адамчук нову світлину.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію та залишили зірці "Кварталу 95" багато позитивних коментарів.

"Дуже гарні", "Тобі дуже пасуватиме біля сукня у горошок та крупні буси", "Неймовірно гарна", "Ваша посмішка ну ось просто надихає", "Промениста посмішка", "І вам дуже", "Мартуся...", - написали вони у коментарях під новою світлиною Марти Адамчук.

Раніше ми розповідали, що Марта Адамчук вразила ангельським образом.

Розкішна брюнетка з "Кварталу 95" з неймовірним голосом постала в приголомшливому вбранні. На відео вона – в довгому світлому платті, яке облягає її фігуру, з довгими рукавами-накидками. Під час ходьби вони чимось нагадують крила ангела.

Якщо спереду наряд повністю закритий, то ззаду частина спини оголена. З аксесуарів на Марті – прикраса у волоссі, що прикриває лоб.

Шанувальники оцінили образ і голос зірки та зазначили, що у них від неї - мурашки по шкірі.

Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" вбила наповал яскравою зовнішністю у спокусливому боді.

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