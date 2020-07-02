Фінансове становище українців зміцнили на час карантину

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який покликаний не допустити нарахування штрафів і пені за кредитами під час карантинних обмежень. Про це 1 липня повідомляється на сайті Офісу президента, передає Politeka.net.

Наголошується, що закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Згідно з документом, у разі прострочення виплати позичальником за договором про надання кредиту банком або іншим позикодавцем, позичальник звільняється від сплати неустойки, штрафу і пені за таке прострочення.

Нагадаємо, банки серйозно посилили контроль за гаманцями українців. Тепер на клієнтів складаються цілі досьє, при знятті депозитів просять розписки, а у юридичних осіб перевіряють наявність офісу. Незважаючи на всі обіцянки, що строгі правила торкнутися тільки тих, хто оперує великими сумами понад 400 тис. грн, на ділі все виявилося інакше.

Експерти відзначають, що випадків, коли громадяни отримують на картку, наприклад, зарплату, понад 5 000 гривень, то з них вимагають надати документи про те, звідки і з якого приводу отримали гроші.

Раніше ми повідомляли, в Україні запропонували прив'язати прожитковий мінімум до середньомісячної заробітної плати за рік. Таким чином, прожитковий мінімум теж буде зростати.

У 2021 році пропонується встановити цей показник на рівні не менше 40% від середньої зарплати (тобто 3682 грн.), а в 2031 році прожитковий мінімум вже будет становити не менше 50% від зарплати.

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