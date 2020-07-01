Королівська сім'я була проти одруження принца Гаррі й Меган Маркл, його навіть намагалися відмовити від цього вчинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Daily Mail.
Так, у книзі журналістів Ділана Ховарда й Енді Тиллетта «Ворожнеча в королівській родині» розповідається, що принц Вільям і Кейт Міддлтон намагалися відрадити принца Гаррі від одруження на актрисі Меган Маркл.
Вони стверджували, що їх роман несерйозний, тому перед подібним кроком треба було добре подумати.
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«Ти впевнений, що вона – та сама?» — наводять слова Вільяма інсайдери в королівській родині.
Аналогічне, стверджують журналісти, намагалася зробити й сама Міддлтон. Під час розмови з Гаррі вона намагалася переконати його не поспішати з весіллям, оскільки Маркл нібито «зовсім інше». Щоб привести її у відповідний королівської сім'ї вигляд, потрібно було витратити багато сил і часу.
Проте сам Гаррі, говориться в книзі, явно сприйняв подібні слова родичів не серйозно, вважаючи, що вони просто не злюбили Меган Маркл.
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