Тіна Кароль, Ані Лорак і Світлана Лобода звикли віддаватися своїй роботі повністю, а їхні концерти часто вражають відвертістю

Politeka.net показує найсміливіші виступи зіркових красунь за останній час.

27 червня українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час дала пишний концерт в Одесі і встигла здивувати виглядом на цілій серії спекотних фото і відео. Сміливі пози і чуттєві танці зробили шоу по-справжньому інтимним.

За час концерту Кароль встигла змінити кілька відвертих нарядів, поставши перед шанувальниками в білій шовковій сукні, в мереживах і одній сорочці. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, що доповнюють образ.

Ані Лорак теж вирішила показати, як сумує за колишнім часам - до карантину зірка планувала дати цілу серію виступів. Не так давно в прямому ефірі Лорак заявила, що відчуває себе невпевнено без концертів і сумує по сцені. Тепер вона часто ділиться в Instagram архівними роликами, зробленими на концертах.

Цього разу зірка представила пікантний ролик, зроблений в рамках шоу "Діва". Під час виступу в стилі Стародавнього Риму Кароліна в прозорому костюмі запалила по-повній разом з роздягненими чоловіками-гладіаторами.

«З першого погляду 💗 Любити – значить жити! #шоуДіва», - написала Лорак під відео.

Також днями в Україні відбулася телевізійна прем'єра SuperStarShow Світлани Лободи, і співачка поспішила поділитися з шанувальниками пікантними кадрами з виступу. Лобода вийшла на сцену у своєму фірмовому мундирі з голими грудьми і змусила величезний зал підспівувати хіт "Революція".

Екстремальне декольте співачки і зухвалі танці зробили номер неймовірно провокаційним і таким, що запам'ятовується.

Нагадаємо, Кароль, Ані Лорак, Лобода та інші зірки похвалилися тілами безсоромних купальниках.

Як повідомляла Politeka, сімейне фото Дана Балана і Тіни Кароль викликало ажіотаж, щасливі разом.

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