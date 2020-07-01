Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія показала свіжий образ

На фото красуня позує в сукні з відкритими плечима, а поруч з нею можна побачити капелюх. Лілія лягла на пшеницю і спокусливо вигнулась, демонструючи свої ідеальні ніжки перед камерою. Фото було зроблено на дзеркальний фотоапарат, який показали на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під фото, але так і хочеться написати: "Краса божевільна".

Повідомлялося, що Влад Яма поділився яскравими кадрами своїх літніх розваг на воді.

В один із спекотних літніх днів артист вирішив вибратися на річку і прокотитися по Дніпру на водяному мотоциклі. На відповідних кадрах можна побачити, як Яма з запалом їздить по воді і отримує задоволення. З одягу на ньому лише плавки і рятувальний жилет.

Повідомлялося, що дружина відомого українського хореографа і шоумена Влада Ями, Ліліана, опублікувала яскраве відео з сім'єю.

У яскравому відео красуня з чоловіком позують, обіймаючись, а також в червоному кабріолеті на даху. Є кадри, де шоумен грає з сином, також несе його на плечах.

Ліліана постає в різних образах, в тому числі в червоній сукні, яка сидить по фігурі. Дівчина виглядає чудово.

Раніше ми писали, що відомий український хореограф Влад Яма разом з дружиною Лілею показав нове фото в Інстаграм.

На фото Влад і Ліля сидять на підлозі. Вони один одного обняли ногами, а Яма взяв жінку за волосся, а вона його за плечі. Пара посміхалася і сміялася.

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