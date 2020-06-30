40-річна українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дар'я Трегубова здивувала захоплюючим образом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в ліжку в темному пеньюарі. Гаряча блондинка лежить на подушках, розкидавши волосся і кинувши вогненний погляд в камеру. На одному з фото грайлива Даша висунула язик, чим невимовно порадувала публіку.

"Доброго ранку! А розкажіть про свій дивний сон. Мені сьогодні приснилося, що всю планету скоро має затопити водою і ми вирішуємо - в гори перебиратися або шукати човен, на якому можна буде жити. Щось середнє між «Водним світом» і «Останньою любов'ю на землі».", - поділилася Трегубова.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність спокусниці, а також згадувати свої найяскравіші сни.

"Ух який погляд 😊"

"Фото круті.🔥🔥🔥"

"Шикарна зачіска Dasha, ти найкраща"

"Не можливо бути такою гарною!!!😍"

"Про найдивніший не пам'ятаю, але найстрашніший знаю, це коли колишня сниться😉"

"Я летіла на килимі-літаку і курила кальян, тому ваш сон ще цілком нормальний😂"

"Мені сьогодні наснилися ви. Тому подвійно дивно було прочитати ваш пост. Ось так збіг!"

"Сон, у якому водієм таксі був пес... Люб'язний такий, балакучий😂🤦🏻‍♀️"

Раніше ми повідомляли, Трегубова спокусила ніжними вигинами і округлостями, позуючи без ліфчика. Зірка млосно притулилася до стіни, закривши очі. Як вона сама зізналася, на цей образ її надихнув фільм «Місто гріхів».

Нагадаємо, ведуча «Х-фактор» Трегубова довела до екстазу гарячими образами: з таким не засумуєш.

Як повідомляла Politeka, Трегубова з «Х-фактора» у тісному топі застигла в гарячій позі: «Мила кішечка».