View this post on Instagram

Несколько кадров моей креативной @vodchenko_anastasia в стиле Sin city. Видели этот фильм?💋 style @lebed__anna (идеальное чёрное платье @andre_tan_official 💃) muah @kurakova_makeup org @olgabekh #picoftgeday #photooftheday #moodoftheday #actress #model #актриса