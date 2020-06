View this post on Instagram

Домовились з Віталіком @vitaliyborysyuk про експеримент!☝🏻Висадили в серпні маленьку яблуню,а вродила порічка 😂!Таке буває,але маленький кущик так рясно вродив,що ми тільки раді!👍🏻А ще картопельку посадили ,вже квітне,колорадських наче не видно🐛..Тож,навіть у місті,біля будинку,за бажанням,можна виростити непоганий врожай!🧤🥔🍇🍓Гортайте фото✋🏻