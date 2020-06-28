53-річна українська актриса Ольга Сумська похвалилася несподіваним заняттям, до якого залучила й чоловіка Віталія Борисюка

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, зняті у дворі багатоповерхівки, де мешкає родина (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Виявляється в Ользі прокинувся "городний інстинкт", тому вона в якості експерименту вирішила висадити на клумбах картоплю і яблуню, яка, втім, виявилася зовсім іншою рослиною.

На кадрах Ольга в стильному в'язаному кардигані і світло-коричневому спортивному костюмі разом з чоловіком, озброєні шестилітровим бутилем води, лопатою і відром, спочатку риються в багнюці, потім хваляться урожаєм. Примітно, що замість яблуні, за словами Сумської, зросла червона смородина. Проте, користувачі поспішили поправити артистку в коментарях - що це навіть і не смородина, а китайська вишня.

"Домовилися з Віталіком @vitaliyborysyuk про експеримент! ☝🏻Висадили в серпні маленьку яблуню, а народила смородина 😂! Таке буває, але маленький кущик так рясно вродив, що ми тільки раді! 👍🏻А ще посадили картопельку, вже цвіте, колорадських ніби не видно 🐛..Так що, навіть у місті, біля будинку, за бажанням, можна виростити непоганий урожай! 🧤🥔🍇🍓", - підписала кадри зірка.

Шанувальники розхвалили парочку за невгамовну енергію:

"Гарна діляночка👍🌷"

"Шановна Оля, чоловік поруч, а ви несете повний 6-ти літровий бутель води?! Віталій, бережіть свою приголомшливу дружину!"

"Це китайська вишня. І листочки і ягідки.. червона смородина росте кетягами🤦‍♀️"

"Це дійсно вишня китайська. Смачна.Корисна при запорах,особливо компот (вибачте)...."

"Скільки у вас енергії !!! Молодці.Все разом Гідна пара"



"Кардиган😍"

"Гарні трудівники!!😂👏👏"

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