Модель Демі Роуз також відома як британська Кардашьян, перетворилася на копію Кайлі

В цей раз дівчина підкорила видом в одній лише напівпрозорій білизні білого кольору. Темні локони і засмагла шкіра дівчини нагадали фанатам, що Демі правда схожа на одну з сестер Кардашьян. Дуже часто дівчину порівнюють з Кім або Кайлі Дженнер, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардашьян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Після цього дівчину часто з ними порівнюють і цей раз не став винятком:

«Ти просто неймовірна красуня❤️❤️❤️», «Я хочу виглядати так», «Соковитіше Кайлі, вау🔥🔥🔥», «Хороший постріл, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ти зводиш з розуму, така модна🔥🔥🔥🔥😍», «Мені дуже подобається, як Кайлі😍❤️», «Чудова дорога .. 💓», «Брю, хто це виглядає, вона схожа на Кардашьян», «Ти дуже гаряча малятко».

До цього Роуз з'явилася на сонячному фото біля самого берега океану в модному купальнику. Дівчина позувала сидячи перед об'єктивом і схиливши голову трохи вбік, при цьому її пишні волосся спадало на плечі незавязанными. Сама Демі була без макіяжу і какилибо прикрас, вся увага була прикута до образу дівчини - сміливий виріз на грудях не залишив байдужими фанатів.

«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна, просто гаряча і скажена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Скільки вишеньок👌😘», «Ти добре виглядаєш в червоному 👍👌», «Про, мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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