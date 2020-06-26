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Долар різко злетів вгору, гривня здає позиції: НБУ здивував новим курсом

Курс валют в Україні у п'ятницю, 26 червня, відзначиться різким подорожчанням долара.

Офіційний курс валют на 26 червня представив Національний банк України. Дані були опубліковані на сайті фінансового регулятора.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, курс американської валюти виріс на 5 копійок і досяг позначки в 26,70 грн. Днем раніше він становив 26,6509 грн за 1 долар.

У свою чергу, курс євро, навпаки впав на 15,53 копійки. 26 червня він становив 29,91 грн за 1 євро, тоді як напередодні він тримався на позначці в 30,06 грн.

Кризу в Україні, МВФ попередили, що знищить економіку: "Майже в два рази більше, ніж..."

За прогнозами МВФ, ВВП України впаде майже в два рази більше, ніж світової - на 8,2% проти 4,9%.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Є два чинники, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - українські домогосподарства не мають значних грошових запасів, на відміну від інших країн. З-за цього впав і продовжить падати рівень споживання", - повідомив Люнгман, додавши, що другою причиною стала обмежена фіскальна підтримка економіки.

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Рятувальники попередили українців про небезпеку 26 червня.

Відзначається, що протягом доби очікуються паводки і не тільки на заході країни, передає прес-служба ДСНС.

Так, в річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 метра. Можливе затоплення біля смт Любешів.

На річці Тиса очікується підвищення рівнів води біля міста Чоп на 1,2 -1,7 метра.

У верхів'я Дністровського водосховища поблизу села Рухотин (Хотинський район Чернівецької області) також очікується затоплення.

Можливо затоплення траси Одеса-Рені, а також в селі Яськи, місті Біляївка (Одеська область).

Є загроза затоплення в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Зазначимо, від паводків після рясних злив вже постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Львівська та Закарпатська області.

В даний час в західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинку і 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 м дамб.

Нагадаємо, повінь на Прикарпатті посилюється з кожною годиною, дороги обвалюються під ногами: «Мамо, мені страшно».

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