Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вигляді

На кадрі Омович позує в коротких джинсових шортах і чорному топіку. Олена стояла перед дзеркалом і себе знімала на телефон. демонструючи нову пишні груди і струнку фігуру. Волосся красуня вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася на телефон, поки робила ролик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Без коментарів", "Мейк і силік творить чудеса, божественно", "Обожнюю такі перевтілення! Розумниця дівчинка. Дуже мотивує, і смак явно хороший!", "Шикарні груди, видно різницю, і вона в кращу сторону", "Дуже гарні ви дівчата звичайно", "Захоплююся,такими дівчатами,як Ви з Милою!Удачі Вам і спасибі,що ви є)ви своїм прикладом робите нас кращими", "Я одна на груди дивилася", "Вам дуже йде нові груди! чудово виглядаєте!".

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На фото Альона позує в чорному топі, який був скріплений спеціальною стрічкою, яка фіксувала пишний бюст. Омович лежала на дивані і показувала, як вона змінилася після операції.

"Я ЗРОБИЛА БІЛЬШЕ ГРУДИ", - написала Омович під публікацією.

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