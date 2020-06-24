В Кабміні роз'яснили основні положення законопроекту про реструктуризацію боргів за комуналку і розвіяли основні міфи.

Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що передбачає обов'язкову реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги за умови, що загальна сума платежів не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують соцдопомогу. Цей проект закону викликав великий резонанс у суспільстві, повідомляється на офіційному сайті Мінрегіону.

Законом пропонується запровадити тимчасові обмеження для боржників на право виїзду за межі України, управління транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

У разі неукладення договору реструктуризації та несплати поточних платежів заборгованість, що утворилася станом на 1 жовтня 2020, стягується за рішенням суду.

У Мінрегіоні також розвіяли три основних міфи про новий законопроект про реструктуризацію боргів по ЖКГ.

Міф 1: За борги будуть забирати квартиру

Якщо сума, що підлягає стягненню, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (94460 гривень), то єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, ніхто забирати не буде.

Міф 2: Обов'язково будуть забирати 50% заробітної плати

За рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації.

Міф 3: В першу чергу постраждають малозабезпечені верстви населення

Не постраждають. Малозабезпечені верстви населення користуються субсидією.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії.

Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн. При цьому наголошується, що карантин не прискорив зростання заборгованості.

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