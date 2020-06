View this post on Instagram

Доброе утро! 🦋 Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya 👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами 🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью 🍳 белковый омлет на соевом молоке 💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? 💫 #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio