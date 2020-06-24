Відома українська співачка Злата Огневич показала свої вміння і розповіла про тренуваннях

На фото Злата позує в топі мотузочок і лосинах з шкарпетками показала повітряний шпагат на гімнастичних стрічках червоного кольору. Красуня покружляла, демонструючи свою розтяжку на відео. Волосся Огневич вирішила залишити розпущеним, а сама усміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

"Доброго ранку! Починаю свій ранок з тренування в улюбленій студії", - написала Злата.

Популярні новини зараз

Відмова в обслуговуванні та блокування рахунків: Нацбанк приголомшив новими правилами, повний список

Призначати пенсії по-новому, Пенсійний фонд видав важливі умови: як отримати гроші

Останні дані про хвору на рак Заворотнюк приголомшують: "Скоро побачите в кіно"

"Надбавка до 2360 гривень": кого чекає масштабний перерахунок зарплат, заява Кабміну
Показати ще

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі: 

View this post on Instagram

Доброе утро! 🦋 Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии @graces_studio_vversalskaya 👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами 🥬 лёгкий салат из овощей с зеленью 🍳 белковый омлет на соевом молоке 💊 витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) . После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш . Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает ))) . Кто со мной на тренировку? 💫 #ZlataOgnevich #ZO #спорт #здоровье #сила #красота #стретчинг #versalskayastudio

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on

"Крута розтяжка", "Ого, круто", "Нереальна", "Ух, яка поза", "До фрешу добре сало з часником!На наступному тренуванні порвете всі снаряди!", "Круто виглядаєш молодець", "Скільки у вас талантів приховано)".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе в сміливому образі розповівши про мрії.

На фото красуня позує в пальто, джинсах і топі з мотузочок, який видно з-під розстебнутого одягу. 

Повідомлялося, що українська співачка Злата Огневич просто зачарувала своєю зовнішністю.

Вбрання з одного боку був скромним, але з іншого - дуже сексуальним. Вся справа в тому, що пікантності образу Злати додало відверте декольте. Ймовірно, співачка вирішила не надягати білизну під одяг. 

Нагадаємо, зухвала Злата Огневич розкрила піджак, засвітивши своє головне достоїнство

А ще Politeka писала, що розкішна Злата Огневич в одній білизні засвітила найсмачніші місця

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич в топі з мотузочок показала, чому гаряче кави