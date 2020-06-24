Відома українська співачка Злата Огневич показала свої вміння і розповіла про тренуваннях
На фото Злата позує в топі мотузочок і лосинах з шкарпетками показала повітряний шпагат на гімнастичних стрічках червоного кольору. Красуня покружляла, демонструючи свою розтяжку на відео. Волосся Огневич вирішила залишити розпущеним, а сама усміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку! Починаю свій ранок з тренування в улюбленій студії", - написала Злата.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Крута розтяжка", "Ого, круто", "Нереальна", "Ух, яка поза", "До фрешу добре сало з часником!На наступному тренуванні порвете всі снаряди!", "Круто виглядаєш молодець", "Скільки у вас талантів приховано)".
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе в сміливому образі розповівши про мрії.
На фото красуня позує в пальто, джинсах і топі з мотузочок, який видно з-під розстебнутого одягу.
Повідомлялося, що українська співачка Злата Огневич просто зачарувала своєю зовнішністю.
Вбрання з одного боку був скромним, але з іншого - дуже сексуальним. Вся справа в тому, що пікантності образу Злати додало відверте декольте. Ймовірно, співачка вирішила не надягати білизну під одяг.
Нагадаємо, зухвала Злата Огневич розкрила піджак, засвітивши своє головне достоїнство
А ще Politeka писала, що розкішна Злата Огневич в одній білизні засвітила найсмачніші місця
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич в топі з мотузочок показала, чому гаряче кави