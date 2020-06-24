Українці дуже скоро зможуть по-новому відкривати банківські рахунки

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банка України.

За словами регулятора, серед українців з кожнем днем зростає інтерес до сервісу BankID.

У прес-службі підкреслили, що лише з початку поточного року до системи приєдналися 7 банків та 9 небанківських учасників, які надають послуги.

Також в НБУ анонсували запуск послуги, яка дозволить українцям віддалено відкривати нові банківські рахунки.

"Незабаром, Систему BankID НБУ можна буде використовувати для віддаленого відкриття банківських рахунків. Для цього не потрібен буде візит у банківське відділення або особиста зустріч з агентом банку. Розвиток Системи BankID НБУ, як одного з нових методів віддаленої ідентифікації, сприятиме підвищенню доступності фінансових послуг в Україні", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, з 1 липня почне працювати модель комерційного використання системи, яка дозволить банкам-ідентифікаторам отримувати плату від абонентів-надавачів послуг за кожну успішну ідентифікацію користувача у розмірі 20 гривень.

В прес-службі НБУ підкреслили, що адміністративні та державні послуги не тарифікуватимуться. Для користувачів послуги системи, як і раніше, залишаються, безкоштовними.

Раніше ми вже розповідали про те, що українці зможуть віддалено відкривати банківські рахунки за допомогою BankID.

Поспілкуватися з працівником банку можна буде по відеозв'язку, де він зможе перевірити документи клієнта, прочитавши дані з чіпа біометричного паспорта або ID-карти. Також співробітник зможе перевірити і паспорти старого зразка, звірившись з інформацією з бюро кредитних історій і провівши додаткову перевірку.

Українці зможуть отримати потрібну інформацію через запит в пошуковій системі реєстру. Верифікація користувачів буде здійснюватися за допомогою системи BankID Національного банку або кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

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