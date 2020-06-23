Російська актриса Анастасія Задорожна, яка знімалася у фільмах «Кварталу 95», повністю роздяглася для фотосесії

Як передає Politeka.net, знімком 34-річна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фото Задорожна позує сидячи гойдалках повністю голою. Інтимні місця прикривають тільки квіти. Актриса зізналася, що «жовтці» тримаються на скотчі.

Актриса заявила, що терпіти не може подібні фотосесії.

«А що я сама більше всього не люблю? Фейк. Через це, наприклад, не люблю подібні фотосесії. Але якщо розібратися детально: фотошпалери, псевдокачельки і «жовтці» на скотчі. І дівчинка вся така «натхненна», млосно дивиться на вентилятор і просить трошки додати вітерця, але немає. Злетять «жовтці», розвалиться гойдалка, кучері доведеться укладати ще? 3 години. Ах так! Пози. З вигляду дуже комфортні і гармонійні», — вона підписала знімок.

При цьому Задорожна додала, що якщо фото збере багато коментарів, то вона покаже і інші кадри цієї фотосесії.

Схоже, що фоловерів така перспектива не радує, і вони стараються щосили. Деякі спеціально пишуть, що вирішили додати коментар лише для кількості.

Також багатьох дивує, навіщо зірка бере участь у проектах, яке їй не приємні, а потім ще й публікує знімки.

Що стосується самої фотографії, то фолловери артистки оцінили її по-різному.

«На сайті однокласники добре б пішов на аватарку такий формат», «Прям індіанець краснокожий», «Солодка, як мед», «Ось це фото🔥🔥🔥🔥 Просто Богиня Квітів💜💜💜 Настюшка красоточка», «Як же це здорово, що ти така розкута», - пишуть в коментарях.

Також в мережі зазначили, що це фото з'явилося після зйомки Задорожної у фільмі «Кварталу 95» "Любов у великому місті".

Нагадаємо, зірка фільмів «Квартал 95» з подружкою задерла сукню, показавши, за що її люблять чоловіки: «Королеви».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам.

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