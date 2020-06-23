Тепер все залежить від куми президента України

Стало відомо, навіщо соціологи заміряють рейтинги актриси "Кварталу 95" і куми президента Олени Кравець

Про це пишуть Вести.

За словами експертів, Олена Кравець може стати справжньою родзинкою майбутніх місцевих виборів.

В активі зірки Студії "Квартал 95" освіта фінансиста-економіста (закінчила Криворізький економічний інститут Київського наргоспу). А в її трудовій є навіть записи про роботу в банку — бухгалтером і касиром .

Але в економіку Олена Кравець сильно не занурювалася і віддала перевагу естраді. Однак, такого резюме недостатньо для висування на посаду мера Києва.

"Як мені відомо, Лена в мери не збиралася. Та й не збирається — як і Євген Кошовий. Так що на 90% відбувається — перевірка рейтинговості, завмер потенційних можливостей кандидата", - утвержает інсайдер.

Але експерти не виключають, що Олена Кравець може стати "Вакарчуком для Зеленського".

Днями акторка "Кварталу 95" в інтерв'ю розповіла про свої амбіції і бажання вести "поодиноке" шоу і про те, як змінився "Квартал" після відходу Зеленського в політику.

Головний посил інтерв'ю: "Не буду Оленкою з Кварталу".

"Якщо прогнози підтвердяться і Кравець стане "зеленим джокером" київського масштабу — це буде феноменальна історія. І ще це буде найбільша технологічна історія за всю історію київського політикуму. А якщо вона ще виграє, то виконає для Зеленського найважливішу функцію — зрушить з політичної карти фігуру Кличка і поховає його президентське амплуа. Остаточно", - припустив політтехнолог Олег Постернак у спілкуванні з журналістами.

Постернак також пояснив, що в разі висунення Олена Кравець може розраховувати на голоси київського "креативного класу", а також молоді та виборців середніх років.

"Якщо не буде в списку кандидатів Притули (який підігрів публіку до виходу Кравець), то вона майже автоматом плюсує його аудиторію. Таку ж роль виконав Вакарчук перед президентськими виборами для Зеленського. Його фігурою публіка була розігріта несистемною ідеєю. А потім Славко злився. Бо пізно зрозумів, як вміло розіграли карту", - резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше Олена Кравець розповідала про власному проекті. На думку актриси, їй не вистачає віри в себе.

Кравець пояснює, що ніколи не працювала в поодинці, завжди навколо була команда, тому вона відчуває великий страх перед сольною кар'єрою. Цей страх її оскаржує, але актриса впевнена, що сольного проекту все ж таки бути.

«Мені хочеться якоїсь сольної програмки – може, моновистави, де я буду не Оленкою з "Кварталу", а Оленою Кравець», - стверджувала раніше зірка шоу-бізнесу.

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