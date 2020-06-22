Оновлено список критеріїв, за якими співробітники банку можуть відмовити клієнтам у обслуговуванні. Зокрема, під підозрою виявляться занадто нервові громадяни

Національний банк України своєю постановою №65 дозволив фінустановам не проводити операції по ряду ознак. Такий ризик-орієнтований підхід має відсікти легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

НБУ опублікував нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу з наступними індикаторами підозрілості:

- клієнт не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність;

- не надає інформацію, потрібну для належної перевірки (або неповну);

- якщо клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потребам;

- клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;

- клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи чи роз'яснення і т. д.

Раніше ми повідомляли, обурений клієнт ПриватБанку поскаржився на сайті Мінфіну, що йому без попередження відключили популярні послуги, а саме "Оплату частинами" і "Оплату в розстрочку". рім того, банк обнулив кредитний ліміт.

"днями мені ПриватБанк обнулив кредитний ліміт без мого відома, і позбавив мене послуг! На карті було 15140 гривень, рівно стільки був встановлений ліміт, і я недавно тільки поклав все до копійки...", - розповів клієнт.

В банку відповіли на скаргу, не пояснивши причин: "Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від Банку, де буде зазначено, що кредитний ліміт збільшений і Ви зможете ним скористатися".

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