Дощі і грози продовжать мучити українців і в понеділок

Як повідомляє Politeka.net, про це написала на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона написала, що погода в понеділок, 22 червня, буде без істотних змін.

За словами синоптика, місцями можливі грози зі шквалами і градом. Вітер буде переважно північно-східним, помірним.

Стрибків температури також не очікується: вона буде триматися в районі +26…+30 градусів, на заході – від +23 до +27.

У Києві 22 червня також пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі сильні зливи і град. Вночі температура опуститься до +20 градусів, а вдень підніметься до +29.

Діденко попередила, що у вівторок спека в Україні трохи ослабне, а температури опустяться до +23…+26 градусів. Проте вже у другій половині тижня температура знову поповзе вгору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за прогнозами синоптиків, у найближчі тижні в Україні спека буде чергуватися з рясними опадами і грозами. При цьому в сонячні дні температура сягатиме +37 градусів. Ще однією особливістю буде те, з якою синхронністю ясні дні будуть змінюватися похмурими в різних регіонах країни.

Очікується, що в найближчі дні на Україну чекають дощі, а потім до кінця місяця в україні буде без опадів. Потім до самої середини липня погода буде без помітних стрибків температури: стовпчики термометрів будуть стабільно триматися на високих літніх температурах.

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