Сьюзі Кортес, Лексі Кай, Ана Чері та інші зіркові фітнес-моделі показали, що змогли досягти за допомогою тренувань

На першому кадрі позує Сьюзі Кортес. Красуня показала, як підтримує п'яту точку в формі, демонструючи тренування в спортзалі. Ролик вийшов мотивуючим, а ще й гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому ролику вже показує себе Мішель Левін. Красуня тягає штангу перед дзеркалом, демонструючи свою підтягнуту п'яту точку в шортиках. Мішель доповнила образ топом і кросівками.

Замикає трійку Ана Чері. Красуня вже потренувалася і показала п'яту точку в обтягуючих лосинах, сидячи на "млинцях" для штанги. Образ модель доповнила топом і кросівками, а волосся зібрала в ховст, що стирчать з-під бейсболки.

На четвертому фото вже Соммей Рей. Красуня була в білому купальнику і позувала на тлі дерева, задерши одну ногу вгору. Модель стояла в профіль і демонструвала підтягнуту п'яту точку перед обьективом камери.

На останньому фото вже Лексі Кай. Красуня була в білому купальнику і кросівках, розвернувшись спиною до камери. В руках Лексі тримала биту і м'ячик для бейсболу. Волосся вона вирішила зібрати в хвіст, а сама усміхалася, щоб фото вийшли не тільки привабливим, але і світлим.

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