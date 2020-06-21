Популярна російська актриса Евеліна Бледанс вразила шанувальників новими кадрами
Артистка вирішила показати всім, як роблять накладні силіконові губи для сценічних образів. Відповідне відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
«Ну ось дивіться, верхню губу вже приклеїли , зараз будуть робити нижню», - говорить в кадрі Бледанс і демонструє, як це відбувається.
Користувачі прийшли в захват, про що вони поспішили повідомити в коментарях.
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«Давно хотіла дізнатися, як їх накладають!!!!», «О, мені завжди було цікаво! обожнюю цих персонажів 🙌🙌», «Сценічний образ супер!!!!😂😂😂😂», «Образ вогонь», «Ну ти і красуня», - пишуть в мережі.
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Красуня в цей раз позувала в майці і штанях, а волосся залишила розпущеним. Евеліна нагнулася вперед на тлі квітів, позуючи для фото. Бледанс розповіла у своєму повідомленні, що потрібно робити для того, щоб квіти добре себе почували.
Фанати, включаючи Тарзана, поставили більше двох тисяч лайків.
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