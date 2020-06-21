найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова розбурхала видом у своїй день народження

Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша любить епатувати публіку своїми появами і новими модними образами - кожен день дівчина ділиться знімками з фотосесій, щоб привернути увагу до себе. Молода красуня знає, як вражати, адже її незмінний шпагат вона намагається демонструвати завжди і в самих різних місцях.

цього разу на новому кадрі Даша з'явилася в стриманому костюмі чорного кольору і з акуратною посмішкою на обличчі. При цьому красотко розтягнулася в ідеальному шпагаті і спокусливо прогнулася в спині.

«З Днем Народження мене 🥳 Хтось любить святкувати цей день, хто-то немає. Для мене - це важливий день, який дає можливість озирнутися, подумати, що цікавого і важливого сталося за попередній рік, які цілі були поставлені, які досягнуті, які люди зберегли зі мною теплі стосунки, а які пішли з мого життя. За попередній рік зі мною відбулося стільки всього, що навіть не віриться, а скільки було яскравих, насичених і прекрасних подій. За це піднімаю келих і за себе з новими ідеями, планами та мріями на наступний рік 🍾🥂Величезне спасибі за ваші привітання ♥️

Стільки добрих слів і побажань я точно не отримувала ніколи. Часто іншим людям ми бажаємо те, що б хотіли бачити у своєму житті. Ви - тепер моя велика сім'я. Через вашу любов, теплоту, щирість я пізнаю себе. І тому, я хочу побажати вам всіх тих прекрасних речей, які ви побажали мені, нехай увійдуть у ваше життя бумерангом. Будьте щасливі і нехай всі мрії збуваються. #вашадаша І спасибі за нереальну фото моєї @n.g.photographer ! Наташа, ти сама все знаєш 🤤💔», - розповіла Даша під постом і отримала масу компліментів.

Раніше Даша показала, як веселиться в банному хаталике на терасі під час відпочинку в Одесі. Також вона розповіла про свої емоції з приводу відпочинку. Щаслива дівчина позувала в природному вигляді за столиком з безліччю смачних страв.

«Одеса ♥️ Ну що ж за чудове місто. Так рада зараз тут перебувати, абстрагуватися від буденності і набратися сил від такої особливої атмосфери, сонця, моря... Зараз кордони закриті, але це не привід сумувати. Тому що, з іншого боку, дана ситуація дозволяє пізнавати рідну країну. Адже, у нас так гарно і колоритно 😍 Ну що ж, здавайте ваші улюблені місця в Києві? Куди рекомендуєте поїхати? 👇🏽», - написала Даша.

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