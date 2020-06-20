Українська співачка Тіна Кароль вразила стрункою фігурою в одній лише сорочці

Так, в цей раз на новому відео, опублікованому на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, зірка постала перед фанатами в одній лише вільної білій сорочці і світлих туфлях човниках на тонкій шпильці. Зірка виконала улюблену пісню під час концерту, пише Politeka.net.

Так, цього разу співачці вдалося вразити фанатів новим чуттєвим чином без будь-яких прикрас і додаткових деталей її простого способу.

«#видеодня Тіна Кароль - Вище Хмар❤️ Вчора був дивний день! 19 червня - день спостережень за хмарами. #тинакароль #tinakarol», - повідомляється на фан-акаунті Тіни.

Ось що відповіли шанувальники:

«Улюблена пісня Вище хмар ❤️», «Оооо нереально шикарна пісня😍😍😍», «Особлива пісня❣️», «А скільки цього відео?Тіна - чарівна❣️», «Обожнюю цю пісню ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Це чарівний номер і виступ. До сліз і мурашок.❤️», «😍😍😍 Неймовірна», «Мудрі слова "...не намагайся за своїм вчорашнім минулим"...Добре,якщо б,багато це почули.👏👏😍😍».

Також у соціальній мережі Instagram з'явився саме такий знімок, на якому артистка вирішила показати себе в сміливому і одночасно з цим — ніжному образі. Розстебнувши сорочку, зірка показала, що позувала зовсім без білизни і збентеження при цьому.

На фотографії вона позує в незвичайному стилі - стоячи трохи в стороні від об'єктива й дивлячись кудись убік. Тіна позувала в білій сорочці, спеціально розстебнувши всі гудзики і представивши шикарний вигляд, але завбачливо прикривши зайве руками. Її волосся розпущене без будь-яких гарних укладок - просто спадають на плечі м'якими, злегка спушенными хвилями, а на обличчі природний макіяж.

«Ексклюзив М1 : до кінця серпня -початок вересня Тіна Кароль представить музичну трилогію. ❤Нас чекає новий етап у творчості Тиночки. Чекаєте? #ТинаКароль #TinaKarol», -повідомляється на сторінці.

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