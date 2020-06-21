Знаменитості намагаються ретельно стежити за фігурами, і в цьому їм допомагають дієти та спорт

Познайоммось з зірками, які скинули зайву вагу і тепер їх фігури гідні захоплення, пише Politeka.net.

Деякі пам'ятають ті часи, коли відома співачка Настя Каменських сильно поправилася. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що виною цьому стали афтепаті.

Пізніше кучерява красуня взялася за себе і стала сидіти на дієтах. Настя їла тільки рис, рибу і бульйони, а сіль, цукор та інше - навіть думати не сміла.

Зараз артистка активно займається спортом.

Наталя Могилевська скинула 25 кілограмів заради участі в шоу «Танці з зірками» у 2017 році. Артистка сиділа на особливій дієті, де головний принцип - ніколи не голодувати. Співачка харчувалася невеликими порціями по чотири-п'ять разів на день. У першій половині дня - вуглеводи з овочами та фруктами, у другій - білки з овочами.

Також зірка відвідує спортзал.

Співачка Гайтана для схуднення віддала перевагу різним салатам з томатів, оливкової олії та базиліка. Влітку вона їсть якомога більше овочів і фруктів, щоб вітаміни надходили в повному обсязі, а щоранку Гайтана випиває склянку ананасового фрешу і снідає салатом.

Тіна Кароль одного разу зізналася, що у неї не було мети схуднути. Просто вона щодня дотримується спеціальної дієти та робить зарядку.

Співачка вже відійшла від виснажливих дієт, однак зараз в її раціоні збільшилася кількість соковитих кавунів. Обмеження в їжі стосуються смаженого і жирного, гострого і мучного, солодкого.

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