Знаменитості намагаються ретельно стежити за фігурами, і в цьому їм допомагають дієти та спорт
Познайоммось з зірками, які скинули зайву вагу і тепер їх фігури гідні захоплення, пише Politeka.net.
Деякі пам'ятають ті часи, коли відома співачка Настя Каменських сильно поправилася. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що виною цьому стали афтепаті.
Пізніше кучерява красуня взялася за себе і стала сидіти на дієтах. Настя їла тільки рис, рибу і бульйони, а сіль, цукор та інше - навіть думати не сміла.
Зараз артистка активно займається спортом.
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Наталя Могилевська скинула 25 кілограмів заради участі в шоу «Танці з зірками» у 2017 році. Артистка сиділа на особливій дієті, де головний принцип - ніколи не голодувати. Співачка харчувалася невеликими порціями по чотири-п'ять разів на день. У першій половині дня - вуглеводи з овочами та фруктами, у другій - білки з овочами.
Також зірка відвідує спортзал.
Співачка Гайтана для схуднення віддала перевагу різним салатам з томатів, оливкової олії та базиліка. Влітку вона їсть якомога більше овочів і фруктів, щоб вітаміни надходили в повному обсязі, а щоранку Гайтана випиває склянку ананасового фрешу і снідає салатом.
Тіна Кароль одного разу зізналася, що у неї не було мети схуднути. Просто вона щодня дотримується спеціальної дієти та робить зарядку.
Співачка вже відійшла від виснажливих дієт, однак зараз в її раціоні збільшилася кількість соковитих кавунів. Обмеження в їжі стосуються смаженого і жирного, гострого і мучного, солодкого.
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