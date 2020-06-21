У світі шоу-бізнесу тема шлюбу і розлучення особливо обговорюється уважними шанувальниками

При цьому також чутки про таємні романи зірок, їхні стосунки і сварках цікавлять соціальні мережі не менше. Зокрема, багато знаменитостей з цієї причини ретельно приховують свої стосунки від цікавих очей. Представляємо вашій увазі підбірку зі знаменитостями, завівшими таємні стосунки з коханими і довгий час їх які приховували.

Знаменита співачка Ані Лорак вже кілька місяців перебуває в таємних стосунках з молодим продюсером BlackStar Єгором Глібом. Спочатку артистка довго приховувала свої відносини після розлучення, не показувала обранця і його особа. Потім, після декількох спільних з ним фото артистку зацькували в мережі.

Вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів. Однак, Кароліна, як і раніше, полягає в любовні відносини з саунд-продюсером Єгором Глібом і відчуває себе зірка цілком комфортно.

Володимир Остапчук після того, як прожив 12 років у шлюбі, вирішив розлучитися, що стало для його дружини повним шоком. За його словами, його особистість стали всерйоз обговорювати після гучного розлучення з Оленою Войченко.

"Я колись жартував і думав, що став відомим завдяки Євробачення, або із-за того, що веду топові проекти в цій країні, але найбільшу популярність я отримав завдяки розлучення. Це негативна популярність, але це найбільш відома подія, крім Євробачення, з яким асоціюється Остапчук", - відверто зізнався шоумен.

Зараз чоловік перебуває у відносинах з Христиною гірник, проводить з нею час і пара нещодавно почала жити разом.

А ось екс-чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу не став підтверджувати нові відносини, але також і розкривати особистість дівчини не захотів. Втім, трохи пізніше він сам зазначив її в Сторі, розкривши всю правду трохи пізніше.

Про обраницю Налчаджіоглу відомо небагато — вона працює візажистом в Києві і дає майстер-класи по макіяжу, у дівчини є маленька дочка. При цьому у відносинах з Муратом вона зовсім нещодавно. У мережі вже встигли відзначити – Лілія дуже схожа з колишньою дружиною Мурата Ані Лорак.

Співачка Віра Брежнєва спочатку була розлучницею шлюбу Костянтина Меладзе. Тому донині, незважаючи на багато років спільної з ним життя, зірку труять в мережі, нібито обговорюють нові зради чоловіка і приписують йому нові романи.

«Я можу відкрити маленький секрет: це була мрія Костянтина - бути зі мною 24/7, чим довше, тим краще, тому він щасливий. У мене така щаслива сім'я, що... І взагалі, ми - грузин і українка - які сварки! У нас пристрасть!», - розповідала раніше Віра.

Також у мережі обговорюють загадкового нареченого Анастасії Волочкової, яка вже почала готуватися до весілля. На свято запрошені всі зіркові друзі балерини.

«Ми вирішили влаштувати церемонію в Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки. Там дуже красиво і романтично. Свого коханого я принципово не показую. Так що доведеться всім дочекатися весілля», - розповіла артистка.

донині вона публікує лише дивні фото з рукою коханого, ретельно приховуючи особу чоловіка.

А ось Христина Асмус, як і Віра Брежнєва спочатку також була розлучницею в сім'ї Гаріка Харламова. Скандал вибухнув у 2012-му після семи років відносин, коли перша дружина Харламова дізналася, що у чоловіка з'явилася інша, і він вирішив піти.

«Гарік все ще намагався зачати зі мною дитини, а сам вже зустрічався з Христиною! Причина нашого розлучення - Асмус… А тим жінкам, чиї чоловіки будуть зніматися в проектах разом з Христиною, раджу уважніше стежити за своїми чоловіками...», - одного разу жорстко висловилася перша дружина Харламова.

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