Дощі і літня спека продовжать домінувати в Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко.

За словами фахівця, в неділю 21 червня на українців чекають довгоочікувані опади.



"Практично повсюдно будуть періодичні короткочасні дощі", - зазначила синоптик.

Заливати буде майже всю Україну. Винятком стане Східна частина країни, але і там ввечері може пройти дощ.

"Температура повітря залишається без особливих змін: вдень у неділю + 26 + 30 градусів, на Заході + 24 + 27 градусів, у східних областях і в Дніпропетровській до +33 градусів", - зазначила синоптик.

Киянам Діденко обіцяє періодичні дощі з грозами і 30 градусну спеку.

Раніше ми повідомляли, що в середу, 17 червня, у Києві пройшов сильний дощ з грозою. В результаті на вулицях міста утворилися потужні потопи, з-за чого вода просочилася в під'їзди і навіть квартири.

Зокрема, в будинку на Святошино з-за помилки комунальників вода затекла в квартири. За інформацією місцевих жителів, співробітники КП встановили пластикове «коліно» в металеву трубу зливостоку і перше нічим не закріпили. В результаті зливи "коліно" вискочило і вода полилася в будинок. Жителям довелося вичерпувати воду відрами.

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