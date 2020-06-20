Банки оголосили українцям нові жорсткі правила, що потрібно знати: "гроші не можна зняти без..."

Банки пред'являють українцям нові вимоги і задають питання при знятті грошей.

Українські банки почали вимагати, щоб клієнти становили розписки при зняття депозитів на суму понад 200 тисяч гривень.

Людям доводиться пояснювати, як вони мають намір розпорядитися отриманими грошима. Такі правила вже діють у багатьох банках, але поки не у всіх.

"Банки стали вимагати, щоб підприємець або приватна особа написали розписку – на що будуть витрачені готівкові кошти. По можливості, з максимальною деталізацією. Якщо з фізособою-підприємцем це ще якось можна зрозуміти, то простих людей новий підхід дивує і навіть шокує", - попереджає експерт Василь Невмержицький.

Гривня обрушить долар і євро за вихідні, НБУ здивував цифрами: яким буде курс валют

Курс валют в Україні 22 червня порадує українців завдяки стійкій позиції гривні

Про це йдеться у свіжому прогнозі НБУ.

Українська гривня за вихідні тільки зміцніє. При чому, курс національної валюти зросте по відношенню і до євро, і до долара.

Так, в понеділок, 22 червня 1 долар будуть купувати за 26,72 гривні, в той час як у п'ятницю він продавався за 26,76 гривні.

Євро теж здасть позиції по відношенню до гривні. 22 червня 1 євро коштуватиме 29,99 гривень, в той час як 19 червня за нього потрібно було викласти 30,05 гривень.

Посилення карантину в Україні, у Зеленського зробили термінову заяву: "Через 10 днів..."

Не виключено, що скоро в Україні посилять карантин на тлі другої хвилі епідемії

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, зростання кількості заражених говорить про те, що владі через кілька днів доведеться піти на непопулярний крок щодо обмежувальних заходів.

Як заявив Тимошенко, якщо ситуація з зараженими буде посилюватися, то вже скоро в Україні можуть знову ввести жорсткий карантин.

Пенсії в Україні будуть міняти щороку, Мінфін зробив важливу заяву: як зміняться виплати

У Міністерстві фінансів хочуть закладати бюджетні гроші на щорічну індексацію пенсій

Таку заяву під час виступу в парламенті зробив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, індексація пенсій, яка була проведена в квітні 2020 року, буде проводитися щорічно.

Наголошується, що Кабмін вніс зміни бюджету гроші на квітневу індексацію пенсій. В уряді планують передбачати кошти на індексацію пенсійних виплат щорічно.

Нагадаємо, що Рада змусить українців повернути пенсії та субсидії: хто залишиться без пільг, важливе роз'яснення.

Як повідомляла Politeka, українських чоловіків відправлять в декрет, в Раді вразили новим планом

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