36-річна українська співачка Джамала повідомила про народження дитини
Як передає Politeka.net, радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Селям Алейкум! Ласкаво просимо в наш бенду! Мій другий принц - Селім-Гірея Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме в свій час", - повідомила співачка в підписі до посту.
Також вона поділилася зворушливими знімками своєї родини, яка так чекала поповнення.
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Варто відзначити, що Селім став другою дитиною в родині співачки.
Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Джамали.
"Вітаємо! Яке неймовірно красиве ім'я отримав ваш синочок!", "Вітаю вас !!!) здоров'я вам і малюкові!)))", - писали шанувальники артистки.
Раніше ми розповідали про те, що Джамала показала незвичайну вагітну фотосесію.
На фото Джа позувала в легкій квітковій сукні, яке не приховало великий живіт красуні. Співачка вирішила залишити волосся розпущеним, позуючи в профіль перед камерою.
Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.
А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.