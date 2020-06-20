36-річна українська співачка Джамала повідомила про народження дитини

Як передає Politeka.net, радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо в наш бенду! Мій другий принц - Селім-Гірея Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. За статистикою входить в 4%, оскільки народився в прогнозовану дату, саме в свій час", - повідомила співачка в підписі до посту.

Також вона поділилася зворушливими знімками своєї родини, яка так чекала поповнення.

Варто відзначити, що Селім став другою дитиною в родині співачки.

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Джамали.

"Вітаємо! Яке неймовірно красиве ім'я отримав ваш синочок!", "Вітаю вас !!!) здоров'я вам і малюкові!)))", - писали шанувальники артистки.

Раніше ми розповідали про те, що Джамала показала незвичайну вагітну фотосесію.

На фото Джа позувала в легкій квітковій сукні, яке не приховало великий живіт красуні. Співачка вирішила залишити волосся розпущеним, позуючи в профіль перед камерою.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

А ще Politeka писала, що Джамала несподівано з'явилася без живота, фото.